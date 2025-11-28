Reisetipp: Alpiner Chic in Südtirol

Das Mondschein ist das perfekte Beispiel für dieses unwiderstehliche Südtiroler Hotelangebot. Ein schönes Belle-Epoque-Gebäude, das die historische Grandezza von einst mit der Lässigkeit von heute verbindet. Wie macht man das? Entscheidend sei, sagt Moritz Dissertori, „der Respekt vor der Geschichte eines Hauses. Dementsprechend wird es renoviert und eingerichtet, wir wollen so viel wie möglich erhalten und belassen, die Patina, den Charakter.“ Schöne Materialien, gute Qualität und intelligentes Design hätten oberste Priorität. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Leute zur Ruhe kommen und sich eine Auszeit gönnen. Dafür braucht es nicht viel, aber das Wenige muss erstklassig sein.“

Das Parkhotel Mondschein hat Tradition. Bereits seit dem 13. Jahrhundert werden hier Gäste empfangen. Bei der Renovierung wurde so ziemlich alles richtig gemacht. Es wurde genau das freigelegt, was das Haus auszeichnet, die großzügig geschnittenen Zimmer, die breiten Flure, die schönen weißen Fensterläden, die dem Haus einen nostalgischen Look geben. Und das wurde ergänzt mit einem Mix aus Midcentury-Design und einigen essenziellen Sachen, die man für zeitgemäßen Komfort halt so braucht. Wenn der trend-Traveller von seinem Tischchen auf der Terrasse aufblickt, dann sieht er die hohen Palmen im Park und die Berge Südtirols am Horizont – ein perfekter Mix aus Mediterranem und Alpinem. Er sieht einen türkis schimmernden Swimmingpool, der Anfang des Jahres mit viel Splish-Splash eingeweiht wurde. Es passt gut ins Bild, dass die Zeitschrift „Monocle“ jüngst im Garten einen kleinen Kiosk eingerichtet hat, in dem sie ein sehr sorgfältig und stilsicher kuratiertes Angebot an Zeitschriften, Büchern und Modeprodukten anbietet. Das Ganze wirkt so entspannt und auf eine junge und moderne Art und Weise kultiviert, dass man sich gar nichts Schöneres wünschen mag, als hier einen Tag mit süßem Müßiggang zu verbringen.

Das Parkhotel Mondschein ist eines von vier Häusern, die Moritz und Klaus Dissertori in Bozen und in der Ortschaft Lana betreiben. Also fuhr der trend-Traveller von Bozen die kurze Strecke hinauf nach Lana. Lana ist ein bezaubernder Ort. Mit Weinbergen, Wäldern, Wanderwegen, einem schönen Ortskern, einem Jazz- und einem Literaturfestival. Nach Meran ist es nicht weit.