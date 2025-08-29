Reisetipp: Magic Kingdom Bhutan

Es ist ein weiter Weg in das Land, in dem das Glück seiner Bewohner das Maß aller Dinge ist. Das dachte sich der trend-Traveller, als er aus dem Fenster des Airbus A319 von Drukair, der Royal Bhutan Airways, blickte und sah, wie er auf Augenhöhe am Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, vorbeischwebte. Es war in der Tat eine lange Reise gewesen. Er war im noch winterlichen Wien gestartet, hatte einen Zwischenstopp in der trocken-heißen arabischen Wüste gemacht, einen Tag im tropisch-schwülen Neu-Delhi verbracht, um dann um ein Uhr in der Nacht sein Hotel zu verlassen, um den nächtlichen Flug nach Paro zu erwischen, dem einzigen internationalen Flughafen des Königreichs Bhutan. Jetzt sah er zu, wie jenseits des Fensters die schneebedeckten Gipfel des Himalaya-Gebirges in einem strahlenden Weiß leuchteten. Dann tauchte das Flugzeug in tiefe Täler hinab, immer tiefer, es schlängelte sich durch eine Reihe von Schluchten, die immer enger wurden. Fast schien es, als würden die Tragflügel die Felswände streifen. Hatte nicht ein aktuelles Ranking den Flughafen von Paro zum zweitgefährlichsten ­Airport der Welt ernannt? Dann setzte das Flugzeug ruhig am Flughafen von Paro auf. Der trend-Traveller atmete tief durch.

Vor dem Flughafengebäude warteten Mani, der die nächsten Tage sein Guide sein wird, und Wangchuck, der Fahrer. Beide trugen Gho, die bhutanische Nationaltracht für Männer, eine Art knielangen Wickelrock, der mit einem Gürtel zusammengehalten wird. Dazu schwarze Kniestrümpfe. Die Luft war klar und frisch. Es war bitterkalt.

Mit der Reise nach Bhutan hatte sich der trend-Traveller einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Und tatsächlich: Es wurde eine der faszinierendsten Reisen, die er in den letzten Jahren unternommen hatte. Es war die Reise in ein friedfertiges und von Spiritualität geprägtes Land mit einer sehr intakten Natur, mit mächtigen Gebirgszügen, mit beeindruckenden Klöstern und Festungen. Bhutan ist das letzte von einst vielen Königreichen am Fuß des Himalayas. Nicht einmal 800.000 Menschen leben in dem Land, das so groß wie die Schweiz ist und das zwischen jene beiden Länder drängt, die mehr als eine Milliarde Einwohner haben – China und Indien. Es ist das erste Land, das von sich behaupten kann, CO2-negativ zu sein. Doch es gibt nicht nur dieses real existierende Bhutan. Es gibt auch das Bhutan der Mythen und der Legenden. So reitet der Besucher, der auf dem Weg nach Bhutan ist, auf den Flügeln eines Drachen ein. So zumindest steht es auf dem Boardingpass der Drukair: „On the Wings of the Dragon“. Druk Yul nennen die Bhutaner ihr Land, das Land des Donnerdrachens. Der König ist der Druk Gyalpo, der Drachenkönig. Es ist das Land, in dem das sagenhafte, paradiesische Shangri-La vermutet wurde, es ist ein Land voller Götter, Dämonen und Geister.

Mit dem 7.570 Meter hohen Gangkhar Puensum hat Bhutan den höchsten unbestiegenen Berg der Welt. Er ist nicht unbestiegen, weil er so schwierig zu besteigen wäre, sondern weil es in Bhutan verboten ist, sich über 6.000 Meter hinaufzubewegen. Zum Schutz der Natur und der Götter, sagen die einen. Um den legendären Yeti, der dort oben haust, nicht zu ­verschrecken, behaupten andere.