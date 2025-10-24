Saint-Denis: Das neue Herz von Grand Paris

So also sieht das neue Herz von „Grand Paris“ aus, staunte der trend-Traveller, als er mit den schier nie enden wollenden, metallisch glitzernden Rolltreppen vom Bahnsteig der Métro-Station Saint-Denis – Pleyel hochfuhr. „Ici vous êtes au cœur du Grand Paris“ und „Le Grand Paris commence ici“ steht in großen Buchstaben an den Wänden der Station. Und die versetzt einen gleich einmal in euphorische Begeisterung. Sie ist ein architektonisches Meisterwerk, entworfen von dem japanischen Architekten und Pritzker-Preisträger Kengo Kuma. Origami-Architektur mit verschachtelten und verkeilten Ebenen, mit viel Holz, viel Eleganz, Großzügigkeit und Transparenz. Sie wird die Drehscheibe des „Grand Paris Express“ sein, eines Netzwerks von vier neuen Métro-Linien, die die Banlieue an das Zentrum anbinden und den Großraum Paris vernetzen werden. Bis zum Jahr 2030 soll ein Streckennetz von 200 Kilometern gebaut, sollen 68 Bahnhöfe errichtet und erstmals die beiden großen Flughäfen von Paris direkt mit-einander verbunden werden. „Grand Paris Express“ gilt als das größte Infrastrukturprojekt Europas. Nicht nur die Station Saint-Denis – Pleyel wurde von einem herausragenden Architekten erbaut, auch andere werden von namhaften Architekten geplant, auch von dem österreichischen, vor allem in Frankreich tätigen Dietmar Feichtinger.

Aber nicht nur deshalb war der trend-Traveller nach Saint-Denis gekommen. Dass er diesen Vorort im Norden von Paris aufsuchte, war auch der Beobachtung geschuldet, dass Saint-Denis gerade eine bemerkenswerte Transformation durchmacht: vom Problembezirk zu einem zentralen Ort der Olympischen Sommerspiele 2024 und nun weiter zum neuen Trendviertel. Galt Saint-Denis bislang wegen seiner hohe Kriminalitätsrate, seinem Ruf als „erste arabische Kommune Frankreichs“ und nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass hier die islamistischen Terroristen vom 13. November 2015 ihren letzten Unterschlupf fanden, als No-go-Area für Touristen, so wird es heute allerorts als neuer Geheimtipp für Paris-Besucher genannt.

Während der Olympischen Spiele stand in Saint-Denis das Olympische Dorf. Dieses wird nun umgewandelt in ein neues Wohnquartier, das sowohl in ökologischer Hinsicht als auch im Bemühen, eine ausgewogene soziale Durchmischung zu schaffen, beispielhaft sein soll. Das stößt nicht immer nur auf Zustimmung, immer wieder hört man das Wort „Gentrifizierung“. Auch sonst haben die Olympischen Spiele die Lebensqualität von Saint-Denis entschieden verbessert. Das mit seinem geschwungenen Dach sehr auffällige und elegante Centre Aquatique Olympique steht nun allen offen, die Bahnlinie, die bislang Saint-Denis in zwei Hälften teilte, wurde mit dem architektonisch recht eindrucksvollen „Franchissement Urbain Pleyel“ überquert, der eine Mischung aus Brücke, Veranstaltungsort und Aussichtsplattform ist. Und weil Saint-Denis auf einmal ein angesagtes Viertel ist, hat eine Reihe von sehr brauchbaren Restaurants und Cafés aufgemacht.

Pleyel, Pleyel, Pleyel … der Name taucht in Saint-Denis allerorts auf. Er erinnert daran, dass hier einst der im niederösterreichischen Großweikersdorf geborene Komponist und Klavierbauer Ignaz Pleyel seine legendäre Klavierfabrik hatte.