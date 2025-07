Kreuzfahrt-Reisetipp: Explora Journeys

Die Reise begann also in Barcelona, was grundsätzlich immer ein guter Ausgangspunkt für eine Reise ist. Doch diesmal hatte der trend.-Traveller keine Zeit, durch die Stadt zu flanieren. Ein Mitarbeiter von Explora Journeys hatte ihn am Flughafen abgeholt und mit einer Limousine zum Hafen gebracht. Die „Explora II“ war nicht zu übersehen. Sie sah viel besser aus als alle anderen ersten Blick. Freundliche Mitarbeiter checkten ihn ein und brachten in hoch auf Deck neun, wo er seine Deluxe-Penthouse-Suite bezog.

Erster Stop nach zwei Nächten und einem Tag auf See war die Hafenstadt Motrin. Sie erwies sich als gutes Tor zu Andalusien. Dem trend.-Traveller gefiel, dass jetzt nicht lange Reihen von Bussen vor dem Schiff wartete, um später Tausende Kreuzfahrer in der nächsten erbarmungswürdigen Stadt auszuspucken. Stattdessen machten sich kleine Gruppen auf den Weg nach Sevilla, in die Sierra Nevada oder nach Málaga – oder blieben in Motril, das sich als recht beschauliches und apartes Städtchen erwies. Der trend.-Traveller bestieg einen Bus, der ihn nach Granada brachte. Granada war sehr gut von Touristen besucht, ein Slot für den Besuch der Alhambra war längst nicht mehr zu bekommen.

In der Nacht passierte die „Explora“ die Straße von Gibraltar. Am nächsten Tag in Tanger nutzte der trend.-Traveller den Aufenthalt, um einem ganz wunderbaren neuen Hotel einen Besuch abzustatten. Die Villa Marbouka befindet sich inmitten eines blühenden, parkgleichen Gartens hoch über der Kasbah, gehörte einst dem Modedesigner Yves Saint Laurent und beherbergt zwölf höchst elegante Zimmer und Suiten. Sie ist ein Traum. Die letzte Etappe führte nach Casablanca. Dort verließ der trend.-Traveller das Schiff. Es fiel ihm nicht leicht.