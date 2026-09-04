Wachstumschampions: Die Studie

Es ist wie ein roter Faden, der praktisch alle Unternehmen, die in den vergangenen Jahren ein besonders starkes Wachstum aufweisen konnten, miteinander verbindet: „Die wichtigste Grundlage unseres Wachstums sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt etwa Harald Bauer, Geschäftsführer von Teampool Engineering.

Das Salzburger Unternehmen gehört zu Österreichs führenden Personaldienstleistern. Neben dem Einsatz der Mitarbeitenden zählt vor allem die Automatisierung zu den Wachstumstreibern für Teampool. „Wir haben sehr früh erkannt, dass sich die Anforderungen unserer Kund:innen verändern“, resümiert Bauer, „und mit dem Aufbau entsprechender Expertise war es möglich, sehr schnell neue Projekte zu gewinnen.“

Teampool ist eines von 250 Unternehmen, die zu Österreichs wachstumsstärksten Unternehmen zählen. Ob Qualität und Einsatz des Teams, Erkennen von umsatzstarken Entwicklungen, künstliche Intelligenz als Wachstumsbeschleuniger oder Ausrollen eines selbst entwickelten Produkts – viele verschiedene Faktoren sind dafür verantwortlich, ein höheres Umsatzwachstum zu erzielen als die Konkurrenz.

Um jene Unternehmen auszeichnen zu können, die in den vergangenen Jahren ein besonders hohes Umsatzwachstum erzielen konnten, hat trend gemeinsam mit ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien eine Untersuchung durchgeführt, die nach bestimmten Kriterien und einer anerkannten Formel (siehe Methodik) die sogenannten Wachstumschampions identifizierte: die 250 wachstumsstärksten Unternehmen Österreichs, unterteilt in neun Kategorien, wobei ÖGVS-Chef Oliver Hauf betont: „Wachstum ist keine Frage der Branche, sondern der unternehmerischen Qualität. Die 250 im Rahmen der Studie ausgezeichneten Unternehmen verteilen sich über verschiedenste Wirtschaftszweige vom klassischen Handel über das produzierende Gewerbe bis hin zu IT und digitalen Lösungen und zeigen, dass sich dynamischer Erfolg in jedem Umfeld realisieren lässt.“