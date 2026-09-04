Wachstumschampions: Die Studie

Das exklusive Ranking der 250 wachstumsstärksten Unternehmen Österreichs ist das Ergebnis einer aufwendigen Untersuchung von trend in Kooperation mit ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien.
von
Es ist wie ein roter Faden, der praktisch alle Unternehmen, die in den vergangenen Jahren ein besonders starkes Wachstum aufweisen konnten, miteinander verbindet: „Die wichtigste Grundlage unseres Wachstums sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt etwa Harald Bauer, Geschäftsführer von Teampool Engineering.
Das Salzburger Unternehmen gehört zu Österreichs führenden Personaldienstleistern. Neben dem Einsatz der Mitarbeitenden zählt vor allem die Automatisierung zu den Wachstumstreibern für Teampool. „Wir haben sehr früh erkannt, dass sich die Anforderungen unserer Kund:innen verändern“, resümiert Bauer, „und mit dem Aufbau entsprechender Expertise war es möglich, sehr schnell neue Projekte zu gewinnen.“
Teampool ist eines von 250 Unternehmen, die zu Österreichs wachstumsstärksten Unternehmen zählen. Ob Qualität und Einsatz des Teams, Erkennen von umsatzstarken Entwicklungen, künstliche Intelligenz als Wachstumsbeschleuniger oder Ausrollen eines selbst entwickelten Produkts – viele verschiedene Faktoren sind dafür verantwortlich, ein höheres Umsatzwachstum zu erzielen als die Konkurrenz.
Um jene Unternehmen auszeichnen zu können, die in den vergangenen Jahren ein besonders hohes Umsatzwachstum erzielen konnten, hat trend gemeinsam mit ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien eine Untersuchung durchgeführt, die nach bestimmten Kriterien und einer anerkannten Formel (siehe Methodik) die sogenannten Wachstumschampions identifizierte: die 250 wachstumsstärksten Unternehmen Österreichs, unterteilt in neun Kategorien, wobei ÖGVS-Chef Oliver Hauf betont: „Wachstum ist keine Frage der Branche, sondern der unternehmerischen Qualität. Die 250 im Rahmen der Studie ausgezeichneten Unternehmen verteilen sich über verschiedenste Wirtschaftszweige vom klassischen Handel über das produzierende Gewerbe bis hin zu IT und digitalen Lösungen und zeigen, dass sich dynamischer Erfolg in jedem Umfeld realisieren lässt.“
Coronaeffekt
Es sind die Jahre 2021 und 2024, die für die Studie miteinander verglichen wurden. Ziel war es, ein möglichst valides und umfassendes Datenmaterial zur Verfügung zu haben – jüngere Zahlen waren zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht vollständig zugänglich. Für die Erstellung des ersten trend-Rankings dieser Art war dies eine zusätzliche Herausforderung, schließlich lag 2021 noch mitten in der Zeit der Pandemie, „was branchenspezifische Verzerrungen wie den Corona-Rebound-Effekt mit sich bringt“, räumt der Studienleiter ein. Die Validität der Studie beruhe daher auf der Segmentierung der Branchen: „Wir vergleichen Unternehmen, die mit denselben Herausforderungen konfrontiert waren. Gepaart mit der Glättung durch die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zeigt sich so ein klares Bild, wem es nach den anfänglichen Widrigkeiten gelungen ist, auf einen nachhaltigen Wachstumskurs umzuschalten.“
Am erfolgreichsten ist das dem Tiroler Unternehmen Lambda Wärmepumpen mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 195 Prozent gelungen (siehe Porträt). Während Ende 2020 gerade mal 30 Wärmepumpen verkauft werden konnten, sollen es heuer bereits 13.000 werden – und das nicht nur in Österreich: 70 Prozent der Geräte gehen nach Deutschland. Das Geheimnis des raschen Wachstums ist die Energieeffizienz der aus einem Forschungsprojekt entstandenen Wärmelieferanten. Auch das kann also verantwortlich dafür sein, sich als eines von 250 Unternehmen Wachstumschampion nennen zu dürfen: eine Idee, die durch die Decke geht.