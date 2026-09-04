Wachstum, das zählt

Für die Studie „Wachstums-Champions ­Österreich“, die die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien gemeinsam mit dem trend erstellte, wurde bereits im Frühjahr zur Teilnahme aufgerufen. Zusätzlich kontaktierte die ÖGVS Unternehmen aus einem Pool von über 30.000 Unternehmen, die als potenziell relevant identifiziert worden waren. Ergänzt wurde der Kandidatenpool durch weitere wachstumsstarke Unternehmen mit Sitz in Österreich, deren Umsatzzahlen aus dem Datenpool der trend Top 500 stammen oder aus öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert werden konnten.

Für die Aufnahme in die Untersuchung musste der Umsatz im Geschäftsjahr 2021 mindestens 100.000 Euro und im Geschäftsjahr 2024 mindestens eine Million Euro betragen. Zudem musste die Umsatzentwicklung überwiegend auf organischem Wachstum beruhen, also im Wesentlichen auf der eigenen Geschäftstätigkeit. Wachstum, das maßgeblich auf Akquisitionen, Fusionen, Konsolidierungseffekten oder anderen strukturellen Sondereinflüssen beruhte, wurde nicht als ausreichend vergleichbar gewertet.

Nicht berücksichtigt wurden übergeordnete Konzern-, Gruppen-, Holding- oder Dachgesellschaften, deren Umsatzentwicklung sich maßgeblich aus den konsolidierten Umsätzen operativ tätiger Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften zusammensetzt. Dies gilt auch dann, wenn für diese übergeordnete Einheit ein konsolidierter Jahresabschluss vorliegt. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Banken, Versicherungen sowie reine Finanz-, Beteiligungs- oder Investmentgesellschaften. Hintergrund ist, dass die wirtschaftliche Leistung dieser Unternehmen in der Regel nicht über Umsatzer­löse im klassischen Sinne abgebildet wird. Ausgeschlossen wurden zudem Unternehmen, die zu 100 Prozent im Eigentum des Staats bzw. der öffentlichen Hand stehen. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden gemeinnützige Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen. Die Abgrenzung dient dazu, Unternehmen auf einer möglichst einheitlichen und nachvollziehbaren Basis zu vergleichen.