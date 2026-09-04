Strategie zum Erfolg

Die Dienstleistungsbranche steht vor der Herausforderung, sich an ein dynamisches Marktumfeld, an steigende Anforderungen und an neue technologische Entwicklungen anzupassen. Besonders der Einsatz von künstlicher Intelligenz hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel angestoßen, der neue Herausforderungen, aber auch Wachstumschancen bringt.

Diesen Wandel hat auch die 2015 gegründete Unternehmensberatung Se­koerber früh aufgegriffen, was mit zu einem soliden Wachstum führt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, ihre Kultur und Führungsstrukturen weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten. Mit dem zunehmenden Einsatz von KI ist dabei auch die Nachfrage nach den Leistungen von Sekoerber deutlich gestiegen. Denn damit künstliche Intelligenz produktiv eingesetzt werden kann, braucht es vor allem die Bereitschaft der Mitarbeitenden und Führungskräfte. Hier kommt Sekoerber ins Spiel. Sebastian Körber, Gründer von Sekoerber, sagt: „Ein Ansatz, der im Moment gut funktioniert, ist, dass wir die Unternehmen auf ein AI-Mindset trainieren.“ Das Unternehmen schafft damit die kulturellen Voraussetzungen, dass KI nicht nur ausprobiert, sondern tatsächlich wertschöpfend eingesetzt wird. Viele Unternehmen würden KI derzeit noch eher spielerisch einsetzen. Der entscheidende Schritt sei, künstliche Intelligenz in der Unternehmenskultur zu verankern. Körber: „Es bringt nichts, sich im Widerstand gegen Veränderung zu befinden. Vielmehr muss man die Skills trainieren, wie man mit ständig veränderten Umständen umgeht.“