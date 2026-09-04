Regionale Stärke

Die Baubranche steckte in den vergangenen Jahren in der Krise. Steigende Zinsen, hohe Material- und Baukosten stellten viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Die Zimmerei Schwaighofer in Erl im Bezirk Kufstein ließ sich davon jedoch nicht bremsen und zählt heute zu den Wachstumschampions im Bereich „Bau, Immobilien & Infrastruktur“.

Das Unternehmen ist auf klassische Zimmererarbeiten, Holzkonstruktionen, Bau von Holzhäusern und Sanierungen spezialisiert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das starke Wachstum ist die regionale Ausrichtung des Unternehmens. Isabella Schwaighofer, Assistentin des Managements, sagt: „Wir arbeiten sehr regional und schauen, dass wir die Baustellen bei uns in der Umgebung bekommen. Die Mundpropaganda macht bei uns viel aus.“ Das führe dazu, dass neue Aufträge entstehen und das Bauunternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen kann.

Ergänzend setzt die Zimmerei auf Präsenz in der Region, etwa durch das Sponsoring kleiner Veranstaltungen, und auf Werbung über Instagram. So verbindet das Unternehmen handwerkliche Qualität, persönliche Kundenbeziehungen und moderne Kommunikation.