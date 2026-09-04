Auftrieb durch die Energiewende

Am globalen Megatrend Energiewende mitzuarbeiten, zahlt sich aus. Die Nachfrage nach innovativen Lösungen ist auf Jahre hinaus absehbar, und so erstaunt es nicht, dass die ­beiden Outperformer – mit 100 bzw. fast 200 Prozent Wachstum – weit über allen anderen liegen. Die Firma Lambda Wärmepumpen aus dem Tiroler Kirchbichl wurde 2019 zuerst als Forschungsprojekt gegründet und produzierte ein Jahr später ihre ersten Wärmepumpen. „Unser USP ist hohe Energieeffizienz, also sehr wenig Stromverbrauch. Wir haben ein eigenes Verfahren dafür entwickelt“, sagt Geschäftsführer Florian Entleitner. Ende 2020 wurden 30 Wärmepumpen ausgeliefert, heuer sollen es 13.000 sein.

Stärkster Wachstumstreiber war die Energiekrise als Folge des Ukrainekriegs. „Die gesamte Branche hat extrem stark geboomt in dieser Zeit“, bilanziert ­Entleitner. Dass Lambda stärker als so manche Mitbewerber zulegen konnte, liegt für Entleitner in einer starken Exportorientierung: 70 Prozent der Geräte gehen nach Deutschland, wo Lambda 2025 ein hessisches Unternehmen übernommen hat, das Vertrieb, Logistik und Service für Deutschland organisiert. Im laufenden Jahr wurde in der Schweiz ein Vertriebspartner zugekauft, und Lambda ist auch schon in Italien präsent und bereitet sich auf Markteintritte in ­Schweden und Frankreich vor.

Dass die staatlichen Förderungen für Wärmepumpen nicht nur in Österreich gekappt werden und das zu Umsatzeinbrüchen in der Branche führt, ist für das Lambda-Team kein Risiko. „Wir werden heuer in Österreich nur ein kleines Wachstum schaffen, liegen damit aber auch über dem Markt“, schätzt der Unternehmer. „Aufgrund unserer Stärke in ­anderen Märkten werden wir aber ins­gesamt wieder um rund 40 Prozent ­wachsen“. Mit neuen Softwarefunktionen und kaskadierenden Geräten für Indus­triegebäude und große Wohnanlagen sieht er sein Unternehmen bestens gerüstet.