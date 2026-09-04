Mit Ultraschall auf Wachstumskurs

Fachkräftemangel und Digitalisierung bedeuten für die Gesundheitsbranche neue Herausforderungen, aber auch Wachstumschancen.
Es ist schwierig , gute Mitarbeiter zu finden“, sagt Lysis-Geschäftsführer Sebastian Tautscher. Damit beschreibt er eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheitsbranche: den zunehmenden Fachkräftemangel. Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt eröffnen jedoch auch neue Möglichkeiten, insbesondere in der Diagnostik und in der Medizintechnik.
In diesem Umfeld hat sich Lysis, einer der Wachstumschampions der Branche, auf diagnostische Ultraschallsysteme spezialisiert. Tautscher: „Wir haben einen Nischenbereich, sind aber dort sehr breit aufgestellt.“ Lysis arbeitet mit unterschiedlichen Herstellern und bietet neue und gebrauchte Systeme sowie Sicherheitsprüfungen und Reparaturen an. Ein weiterer wesentlicher Grund für das Wachstum von Lysis ist die Einführung eines ERP-Systems. Das hilft, Geschäftsprozesse zu zentralisieren und miteinander zu verknüpfen.