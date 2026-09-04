Mit Ultraschall auf Wachstumskurs

Es ist schwierig , gute Mitarbeiter zu finden“, sagt Lysis-Geschäftsführer Sebastian Tautscher. Damit beschreibt er eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheitsbranche: den zunehmenden Fachkräftemangel. Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt eröffnen jedoch auch neue Möglichkeiten, insbesondere in der ­Diagnostik und in der Medizintechnik.

In diesem Umfeld hat sich Lysis, einer der Wachstumschampions der Branche, auf diagnostische Ultraschallsysteme spezialisiert. Tautscher: „Wir haben einen Nischenbereich, sind aber dort sehr breit aufgestellt.“ Lysis arbeitet mit ­unterschiedlichen Herstellern und bietet neue und gebrauchte Systeme sowie Sicherheitsprüfungen und Reparaturen an. Ein weiterer wesentlicher Grund für das Wachstum von Lysis ist die Einführung eines ERP-Systems. Das hilft, Geschäftsprozesse zu zentralisieren und miteinander zu verknüpfen.