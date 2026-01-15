Christian Lindner über Europa in der neuen Weltordnung

In der neuen Weltordnung sind Größe, Macht und Einflusssphäre – Stichworte Venezuela, Grönland, Taiwan – prägend für die Interaktion von Volkswirtschaften. Es gibt sogar eine regelrechte Agenda der Großen und Mächtigen, die Bilateralisierung der internationalen Beziehungen voranzutreiben.

Das geschieht schon seit Längerem durch China mit seinem Belt-and-Road-Projekt. Neuerdings beschreiten auch die USA diesen Weg, indem nationalistische, chauvinistische und rechtspopulistische Parteien anderswo durch Donald Trumps MAGA-Bewegung unterstützt werden. (…) Weil die Großen in bilateralen Beziehungen besonders mächtig sind, profitieren sie davon. (…)

Als ich vor drei Jahren beim IWF als deutscher Finanzminister über Restrisiken für die globale Wirtschaft diskutierte, war das als am unwahrscheinlichsten erachtete Risiko das Ende der Globalisierung und eine Fragmentierung der Weltwirtschaft.

Was man nicht voraussehen konnte, ist, dass der so genannte Washington Consensus aus Washington selbst in Frage gestellt werden könnte, nämlich durch die Trump-Administration. So sind wir in einer Weltordnung angelangt, die den Charakter des Dschungels mit seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten hat (…) Für Europa ist das eine chancenreiche Situation (...)

