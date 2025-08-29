Neue Rechtsordnung für Unternehmen in der EU

Ein halbes Jahr auf die Eröffnung eines Bankkontos warten, fremdes Steuerrecht und unterschiedliche Gewährleistungsansprüche erfassen, Risikokapital lukrieren. Die Liste an Strapazen, die Unternehmen in der EU auf sich nehmen müssen, wenn sie neue Märkte erschließen wollen, ist lang. Der Aufbau eines europaweit tätigen Unternehmens erfordert Zeit und Geld.

„Wir haben in der EU ja ohnehin kulturelle und sprachliche Barrieren“, meint Johannes Braith, CEO des Wiener Logistik-Scale-ups Storebox. Zusätzlich geschaffene bürokratische Hürden sieht Braith daher kritisch. „In den Niederlanden, zum Beispiel, hat es ein halbes Jahr lang gedauert, bis wir eine Steuernummer bekommen haben, die wir zur Eröffnung eines Bankkontos gebraucht haben.“

Der Co-Founder weiß, wovon er spricht. Seit 2016 hat das Unternehmen 370 Standorte in sechs EU-Ländern aufgebaut. Storebox ist damit in guter Gesellschaft – nach dem aktuellen „Austrian Startup Monitor“ wollen 76 Prozent der österreichischen Start-ups neue Märkte in anderen EU-Ländern erschließen.

Für diese Unternehmen möchte die Europäische Kommission das Gründen und Wachsen über die Grenzen des Herkunftslandes hinaus künftig erleichtern. Die Lösung: Zusätzlich zu den Rechtsordnungen der 27 EU-Mitgliedstaaten soll eine 28. Rechtsordnung geschaffen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen formulierte das Vorhaben im Rampenlicht des Weltwirtschaftsforums in Davos zu Jahresbeginn so: „Wir werden innovativen Unternehmen anbieten, in der gesamten Union unter einem einzigen Regelwerk zu agieren. Wir nennen es das 28. Regime. Gesellschaftsrecht, Insolvenz, Arbeitsrecht und Besteuerung.“

Neben dem Bekenntnis von höchster Stelle taucht das 28. Regime seit dem Antritt der neuen Kommission immer wieder in diversen Strategien und Berichten auf – etwa in den im Vorjahr veröffentlichten Berichten der Politik-Granden Enrico Letta und Mario Draghi, im Wettbewerbskompass und im Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2025. Erwähnung findet das Vorhaben vor allem im Zusammenhang mit der Förderung von Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit der EU. Zuletzt ist der Begriff in der Ende Mai veröffentlichten Start-up und Scale-up-Strategie der EU-Kommission in Erscheinung getreten. Viel mehr, als in den öffentlich zugänglichen Dokumenten ohnehin nachzulesen ist, möchte die Kommission auf Anfrage über das Vorhaben noch nicht preisgeben.