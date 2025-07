EU-Budget: Regierung pocht auf Sparen und Rabatt

„Grundsätzlich positiv“ bewertete die Industriellenvereinigung den Kommissionsvorschlag. „Die Bündelung zahlreicher Programme und Finanzierungselemente in großen thematischen Fonds ist ein erster richtiger Schritt. Dadurch entsteht Potenzial für mehr Flexibilität, Transparenz und Effizienz“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Kritisch sehe man aber einige der vorgeschlagenen neuen Eigenmittel, insbesondere die Einführung einer europaweiten Unternehmensabgabe sowie neue Abgaben auf Elektroschrott und Tabak. „Mit der neuen Unternehmensteuer greift man direkt das Herz der österreichischen Wirtschaft an, denn eine zusätzliche Steuer trifft genau jene, die für Beschäftigung, Forschung und Wachstum sorgen - mehr als 1.000 Unternehmen in Österreich.“

EU-Budgetkommissar Piotr Serafin hat am Mittwochnachmittag im Brüsseler EU-Parlament den Vorschlag der EU-Kommission für das nächste EU-Mehrjahresbudget präsentiert. Dieses soll nach den Wünschen der Kommission deutlich steigen, und zwar von 1,211 Billionen Euro in der aktuellen Periode auf 2 Billionen. Laut ersten Entwürfen sind beim großen Posten Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Einschnitte geplant; mehr Geld soll in Verteidigung und Sicherheit fließen. Ab 2028 müssen zudem die Schulden aus dem Corona-Aufbaufonds beglichen werden, weswegen die EU-Kommission fünf neue Einnahmequellen vorschlägt. Geplant sind Einnahmen aus Tabak, Unternehmenssteuern, Emissionshandel und Elektroschrott.



(trend/APA)