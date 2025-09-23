Industriestrategie: CEOs wollen klaren Klimakurs bis 2050

Das bestätigt Karl Sagmeister, CEO von Schneider Electric, der ebenfalls eine Korrektur beim Förderwesen fordert: „Wenn Förderungen nicht verlässlich gestaltet und on-off geschaltet werden, dann kommt es zu Marktverwerfungen“. Das habe man etwa bei PV- und E-Mobilitätsförderungen gesehen. Sagmeister betont außerdem, dass bei öffentlichen Vergabeverfahren nicht mehr das Billigstbieterprinzip, sondern Bestbieter - im Sinne der Dekarbonisierung - eingeführt werden sollte. Rasche Genehmigungsverfahren sind außerdem ein Anliegen der Manager:innen.

Emissionsintensive Industriezweige, wie etwa die Zementindustrie, fordern die Aufhebung des CO 2 -Speicherverbots. „Die Dekarbonisierung ist eine Überlebensfrage für die Zementindustrie", betont Haimo Primas, CEO von Holcim. Noch ist in Österreich das Abscheiden und die folgende Speicherung von CO 2 verboten. In einem Evaluierungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2024 wird empfohlen, die geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid zuzulassen und das entsprechende Bundesgesetz zu ändern. Geplant war die Regelung bis Mitte 2025 zu treffen. Noch ist dies nicht geschehen.

Primas kritisiert zudem die weit gestreute Zuständigkeiten in den Ministerien. Er schlägt eine zentrale Anlaufstelle für die Industrie vor, etwa eine „Staatssekretärin oder einen Staatssekretär für Dekarbonisierung“.