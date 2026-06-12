Ob das Potential der Windkraftgruppe diesen Aufwand wirklich rechtfertigt, erschließt sich aus den Zahlen im Finanzbericht der Stadtwerke nicht. Im Vorjahr gab es bei IW gerade einmal 84 Millionen Euro Umsatz. Man produzierte rund eine Terawattstunde (TWh) Strom, das ist rechnerisch nur ein Bruchteil der prognostizierten 15 bis 16 notwendigen grünen Terawattstunden, die die Wiener für ihre Raus-aus-Gas-Strategie bräuchten. Die riskanten flexibel verzinsten Kreditverträge von IW mussten extra gehedgt werden. Trotz aller Zahlungen bei der Übernahme blieben immer noch 380,5 Millionen Euro an Verbindlichkeiten bei der neuen IW-Tochter übrig. Sie erhöhten dann mit den Kreditaufnahmen, die im Zuge des Erwerbs von IW notwendig waren, gemeinsam auch die Bankverbindlichkeiten in der Bilanz 2025 der Wiener Stadtwerke selbst um 526,1 Millionen auf rund eine Milliarde Euro.

Uli Sima, die politisch verantwortliche Stadträtin, zu der die Wiener Stadtwerke ressortieren, wollte zu der teuren Windstrategie ihres Landesenergieversorgers trotz trend-Anfrage nicht Stellung nehmen. Sie verwies auf Peter Weinelt, Generaldirektor in den Wiener Stadtwerken, der Eigentümergesellschaft von Wien Energie. Weinelt erklärt: „Ich habe die Expansion in Windkraft betrieben, da war Sima noch lange nicht für die Stadtwerke zuständig. 2022 habe ich dann gesehen, wie schnell wir als stark von Gas abhängiges Unternehmen erpressbar werden. Meine Triebfeder ist also, möglichst rasch davon unabhängig zu werden.“