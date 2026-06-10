Doppelbudget: Expert:innen fordern Strukturreform

Zwar ortet Schratzenstaller erste Schritte hin zu diesen strukturellen Reformen - etwa im Rahmen der Reformpartnerschaft oder der Arbeit der Förder-Taskforce -, „aber hier muss noch viel mehr passieren und vor allem muss rasch gehandelt werden“. Auch Bonin sieht einige Dinge, die strukturell angegangen wurden, um Fehlsteuerungen zu vermeiden, etwa bei der Reform der Arbeitslosenversicherung und dem Versuch, Familienleistungen effizienter auszuzahlen, der Anteil an strukturell reformierenden Maßnahmen sei aber nicht dominierend.

Positiv beurteilen die Ökonomen die Schwerpunktsetzung bei den Offensivmitteln für Bildung und Arbeitsmarkt, der IHS-Chef sieht aber die Senkung der Lohnnebenkosten kritisch. Die sehr teure Maßnahme sei sehr breit gestreut nach dem Prinzip Gießkanne, statt auf spezifisch belebende Maßnahmen zu setzen, so Bonin. Umgekehrt wird bei den Einsparungen mit der „Methode Rasenmäher mit unterschiedlicher Schnitthöhe“ vorgegangen, weshalb viele Gruppen betroffen sind, meint Schratzenstaller, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Wie sich die Belastungen auf die einzelnen Gruppen verteilt, bedürfe aber tiefergehender Analysen.

Positiv beurteilt die Expertin „die längst überfällige Anhebung des Frauenbudgets“ um fast 50 Prozent. Kritisch sieht sie dagegen die Kürzungen im ÖBB-Rahmenplan und dass die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) weiter deutlich unterdotiert bleibt. Zudem vermisst sie „energischere Schritte zur Ökologisierung des Budgets“. Der geplante Abbau umweltschädlicher Subventionen im Umfang von 190 Mio. Euro für 2028 sei im Verhältnis zum Gesamtumfang der umweltschädlichen Subventionen eher begrenzt und zudem noch nicht spezifiziert. Zudem komme mit der Wiedereinführung des Agrardiesels eine weitere klimaschädliche Subvention hinzu, während bei den Offensivmaßnahmen Klimainvestitionen fehlen würden.