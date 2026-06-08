Die Zentralbanken vor der Zinswende

Am 11. Juni findet die nächste geldpolitische Sitzung des EZB-Rats statt, und sie zählt schon jetzt zu den meistdiskutierten seit Langem. Denn durch die steigende Inflation als Folge des Irankriegs ist auch die Europäische Zentralbank unter Druck, erstmals seit September 2023 den Einlagensatz anzuheben – mit entsprechenden Folgen für Sparer:innen, Kreditnehmer:innen und Konjunktur.

Vor diesem Hintergrund gilt eine erste Zinserhöhung seit September 2023 inzwischen als sehr wahrscheinlich. Zahlreiche Ökonom:innen erwarten, dass die EZB den Einlagensatz am 11. Juni um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent anheben wird. Einige Marktbeobachter:innen halten sogar eine weitere Zinserhöhung bis September 2026 auf 2,50 Prozent für möglich, sollte sich der Preisdruck als hartnäckiger erweisen als bislang angenommen.

So erwartet auch Unicredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer Zinsanhebungen im Juni und im September um insgesamt 50 Basispunkte, „wobei wir hinsichtlich der Anhebung im Juni mittlerweile sehr sicher sind.“ Eine erste Zinssenkung wird erst für Mitte 2027 prognostiziert.