Flugabgabe: Wer die Abschaffung fordert

Mittlerweile findet die Forderung auch in der Politik Unterstützung. Besonders laut sind die Rufe nach einer Abschaffung der Flugabgabe in jenen beiden Bundesländern, die jeweils 20 Prozent am Flughafen Wien halten: Wien und Niederösterreich. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, SPÖ, betont die internationale Erreichbarkeit des Wiener Flughafens und hält es für „legitim und vernünftig, die Flugabgabe zu überdenken.“ Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, bezeichnet die Abgabe gar als „Schildbürgerstreich“, da sie Arbeitsplätze, Reisende und den Wirtschaftsstandort belaste, und fordert die Bundesregierung zum Einlenken auf.

Adressat ist vor allem einer: Finanzminister Markus Marterbauer, SPÖ. Für den designierten Vizekanzler bedeutet das eine Belastungsprobe. In jüngster Vergangenheit hat er als Bewahrer der Staatsfinanzen gegen eine Abschaffung argumentiert, während sein Parteikollege, der für Luftfahrtangelegenheiten zuständige Infrastrukturminister Peter Hanke, als Unterstützer der Forderung gilt.