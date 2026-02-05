Wie Do&Co fünf Milliarden Euro Umsatz erreichen will

In Österreich hat sich Attila Dogudan zuletzt rar gemacht. Eine Ausnahme machte er vor zwei Wochen wie immer für die Skirennen in Kitzbühel, wo sein Gastronomie-Konzern Do & Co das riesige VIP-Zelt bespielt. Für ihn ein idealer Platz zur Netzwerkpflege und ein Gradmesser für die Zufriedenheit anspruchsvoller Gäste.

Es folgte gemeinsam mit Sohn Marius die Präsentation von vier neuen Outlets für die Erweiterung des Wiener Flughafens im Beisein des Bürgermeisters. Ansonsten hielt sich der Catering-Zampano im Hintergrund, machte dort aber offenbar mächtig Dampf, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt. Während das halbe Land über die Talfahrt seiner Wirtschaft jammert, floriert Do & Co wie noch nie.

Auch den 66-jährigen Unternehmer plagen Sorgen. Die fallen jedoch in die Kategorie Luxusproblem – er kann die Nachfrage nach seinen Produkten nicht befriedigen (...)