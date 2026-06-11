Rekordjahr für DO&CO

Wie DO&CO am Donnerstag mitteilte, kletterte der Nettogewinn im Jahresvergleich um 14,4 Prozent auf 105,77 Mio. Euro. Die Erlöse wuchsen um 7,1 Prozent auf rund 2,46 Mrd. Euro. Getragen wurde das Wachstum von einer anhaltend starken Nachfrage in allen Geschäftsbereichen. Wie ein Umsatz über fünf Milliarden Euro möglich wäre, erklärt DO&CO-Gründer Attila Dogudan im trend-Interview.

Wichtigster Umsatzbringer blieb das Airline Catering, das um 7,1 Prozent auf 1,95 Mrd. Euro zulegte. Das Unternehmen profitierte hier unter anderem von Investitionen der Fluglinien in Premiumprodukte. Im Event Catering stiegen die Erlöse um 5,9 Prozent auf 323,4 Mio. Euro. Laut Firmenangaben fiel dieses Plus aufgrund des Wegfalls der Fußball-EM geringer aus. Bereinigt um diesen Einmaleffekt hätte das Wachstum in dieser Sparte 14,9 Prozent betragen. Der Bereich Restaurants, Lounges und Hotels legte um 9,0 Prozent auf 188,1 Mio. Euro zu.