Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird sich im Dezember unter anderem mit der Beschwerde des Onlinehändlers Zalando beschäftigen. Dieser hat eine Aufhebung der Paketsteuer beantragt. Der VfGH wird prüfen, ob der noch vor Inkrafttreten des Paketsteuergesetzes eingebrachte Individualantrag zulässig ist, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Auch dem Energiekrisenbeitrag oder dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) widmen sich die Höchstrichter im nächsten Monat.

Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen seit 1. Oktober eine Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Der deutsche Online-Modehändler Zalando hat sich als erster Betrieb rechtlich gewehrt. Seine Bedenken richten sich laut VfGH-Angaben unter anderem dagegen, dass nur der Versandhandel und nicht auch Click&Collect-Geschäfte erfasst sind.

Weiters wird bekrittelt, dass dem Unternehmen auch Umsätze zugerechnet werden, die sie nur unterstützt, weil die Plattform auch anderen Händlern zur Verfügung steht. Dies verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Eigentumsrecht oder auch das Recht auf Freiheit der Erwerbsausübung, befindet der Konzern.