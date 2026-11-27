Die EU dürfte es in Sachen Finanzwissen wirklich ernst meinen. Im Rahmen ihrer bereits 2025 präsentierten „Financial Literacy Strategie“ werden nun in allen Mitgliedsländern sogenannte Finanzbildungsbotschafter nominiert, die der breiten Bevölkerung Finanzthemen näherbringen sollen. Dabei kann es sich um bekannte Persönlichkeiten oder Influencer wie etwa in Deutschland, Ex-Fußballer Philipp Lahm handeln oder um Experten aus der Finanzwirtschaft. Österreich setzt dabei auf Letzteres und hat FMA-Chefin Mariana Kühnel und Nationalbank-Direktor Josef Meichenitsch für diese Aufgabe auserkoren. Sie üben diese Funktion ehrenamtlich aus. Auf EU-Ebene sind die Botschafter bereits zusammengekommen, in Österreich sollen sie nach trend-Informationen in Kürze präsentiert werden. Zuständig dafür ist Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. Besonderes Gewicht auf diese Aufgabe scheint man in den Niederlanden zu legen, wo Königin Maxima als Botschafterin ausgewählt wurde.