Die Reform des ÖBB-Gesetzes, die am Donnerstag im Verkehrsausschuss beraten wird und im Dezember im Nationalrat beschlossen werden soll, stößt bei der Vertretung der heimischen Güterbahnen auf Kritik. Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen Österreich (NEEÖ), sieht „wettbewerbspolitische Fragen weiterhin ungelöst“. Der gesamte Eisenbahnmarkt gehöre gestärkt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Darin werden für alle Marktteilnehmer „faire Wettbewerbsbedingungen“ gefordert.

Der wesentlichste Kritikpunkt des NEEÖ an der Änderung des Bundesbahngesetzes (BBG) betrifft demnach die Stellung der ÖBB-Infrastruktur AG. Die Eisenbahninfrastruktur ist ein natürliches Monopol. Umso wichtiger ist es, dass ihre Betreiberin gegenüber sämtlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen neutral und unabhängig agiert. Dass die ÖBB-Infrastruktur AG weiterhin Teil desselben Konzerns bleiben soll, in dem mit der Rail Cargo Austria (RCA) zugleich ein bedeutendes Güterverkehrsunternehmen am Markt tätig ist, bleibt für den NEEÖ ein struktureller Interessenskonflikt.