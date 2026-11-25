Die Vertretung der heimischen Güterbahnen sieht einen strukturellen Interessenskonflikt und fordert faire Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer.
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Die Reform des ÖBB-Gesetzes, die am Donnerstag im Verkehrsausschuss beraten wird und im Dezember im Nationalrat beschlossen werden soll, stößt bei der Vertretung der heimischen Güterbahnen auf Kritik. Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen Österreich (NEEÖ), sieht „wettbewerbspolitische Fragen weiterhin ungelöst“. Der gesamte Eisenbahnmarkt gehöre gestärkt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Darin werden für alle Marktteilnehmer „faire Wettbewerbsbedingungen“ gefordert.
Der wesentlichste Kritikpunkt des NEEÖ an der Änderung des Bundesbahngesetzes (BBG) betrifft demnach die Stellung der ÖBB-Infrastruktur AG. Die Eisenbahninfrastruktur ist ein natürliches Monopol. Umso wichtiger ist es, dass ihre Betreiberin gegenüber sämtlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen neutral und unabhängig agiert. Dass die ÖBB-Infrastruktur AG weiterhin Teil desselben Konzerns bleiben soll, in dem mit der Rail Cargo Austria (RCA) zugleich ein bedeutendes Güterverkehrsunternehmen am Markt tätig ist, bleibt für den NEEÖ ein struktureller Interessenskonflikt.
Bei der Reform geht es im Kern darum, dass ÖBB-Personenverkehr und Rail Cargo Austria von Aktiengesellschaften in GmbHs umgewandelt werden, womit die ÖBB-Holding AG direkte Weisungsrechte erhält. Die ÖBB-Infrastruktur AG bleibt aus europarechtlichen Gründen eine Aktiengesellschaft. Die ÖBB-Produktion GmbH und die ÖBB-Technische Services-GmbH werden direkt der Holding unterstellt, um eine „Doppelmütterstruktur“ aufzulösen.
Die Änderungen umsetzen soll noch der scheidende ÖBB-Chef Andreas Matthä, dessen Vertrag am 30. Juni 2027 ausläuft. Übernehmen dürfte dann kolportierter aber noch nicht offiziellerweise der derzeitige Flughafenvorstand Julian Jäger, der mit deutlich mehr Macht ausgestatten sein wird als Matthä. Dass Jäger übernehmen soll, kritisierte unterdessen die FPÖ in einer Aussendung am Mittwoch harsch.
NEEÖ: Reformentwurf löst Interessenskonflikt nicht
Der Reformentwurf löse den Interessenskonflikt nicht, kritisierte der NEEÖ unter Verweis auf die künftig stärkere Rolle der ÖBB-Holding. Gefordert werden „wirksame gesellschaftsrechtliche, organisatorische und personelle Schutzmechanismen, um die Neutralität der Infrastruktur dauerhaft abzusichern“.
Der NEEÖ verweist darauf, dass private und konzernunabhängige Güterbahnen einen erheblichen Teil der Verkehrsleistung und damit auch einen wesentlichen Teil zur Versorgungssicherheit beitragen würden. Dabei gehe es auch um die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. „Wer die gesetzlichen Strukturen des Bahnsektors neu ordnet, muss deshalb auch jene Unternehmen berücksichtigen, die täglich im Wettbewerb Verkehrsleistungen auf Österreichs Schienen erbringen.“