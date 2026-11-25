Darauf habe sich das Aufsichtsratspräsidium der Bundesbahnen nach einem Hearing am Dienstag geeinigt, schreiben „die Presse“, „Kronenzeitung“ und „Kurier“ online. Drei Personen seien am Dienstag angehört worden. Der Vorschlag solle bei der kommenden Aufsichtsratssitzung der ÖBB-Holding am 9. Dezember vorgelegt werden. Jäger soll auf CEO Andreas Matthä folgen, der Mitte 2027 in Pension geht.

Jäger war bestgereihter im Hearing, berichten die Zeitungen. Er setzte sich insbesondere gegen die ÖBB-Infrastrukturvorständin Silvia Angelo durch, die lange als Favoritin für den Job gegolten hatte. Wie der trend berichtet hat, gab es im Hintergrund ein unschönes Gerangel um den Chefposten. Jäger und Angelo gelten beide als SPÖ-Kandidaten. Letztlich habe sich auch die frühere SPÖ-Staatssekretärin Brigitte Ederer, Aufsichtsratschefin der ÖBB-Holding, für Jäger entschieden. Insbesondere seine Managementerfahrung soll dabei gezählt haben.