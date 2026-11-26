Er wird wohl der erste Spanier an der EZB-Spitze EZB: Pablo Hernandez de Cos. Nach den Niederlanden, Italien und Frankreich kommt nun voraussichtlich die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone zum Zug. Anders als die im Februar ausscheidende EZB-Präsidentin und gelernte Juristin Christine Lagarde ist de Cos Ökonom. Der 1971 in Madrid geborene künftige Steuermann der Europäischen Zentralbank (EZB) verfügt als Ex-Chef von Spaniens Notenbank über viel geldpolitische Erfahrung.

Er sei somit Garant für einen reibungslosen Übergang, meint Chefökonom Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL. „Für Sorgen um den Fortbestand eines preisstabilen Kurses gibt es keine Basis. Bisher hat die EZB bei jedem Führungswechsel einen pragmatischen Umgang mit dem Preismandat gezeigt.“