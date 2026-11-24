Das ungarische Parlament hat die umstrittene Margenbeschränkung für Supermarktketten - darunter die österreichische Spar-Gruppe - am Dienstag abgeschafft. Eine entsprechende Gesetzesvorlage zur Abschaffung wurde mit 135 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen verabschiedet, meldete die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Dienstag. Die Regelung tritt acht Tage nach der offiziellen Verkündung des Gesetzes im ungarischen Amtsblatt außer Kraft.

Seit dem Jahr 2025 beschränkt Ungarn die Spanne zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis vorwiegend für ausländische Einzelhändler bei bestimmten Lebensmitteln auf 10 Prozent und bei bestimmten Drogerieartikeln auf 15 Prozent. Die ungarische Margenbeschränkung kostete dem heimischen Spar-Konzern - dem zweitgrößten Lebensmittelhändler in Ungarn - im Vorjahr umgerechnet rund 30 Mio. Euro und heuer schätzungsweise rund 40 Mio. Euro. Vom Margendeckel waren bei Spar in Ungarn über 700 Produkte betroffen.