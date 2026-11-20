Kathrin Jauk-Nachbaur ist neu in den Aufsichtsrat der Landesholding Burgenland entsandt worden. Die Juristin, frühere Team-Stronach-Nationalratsabgeordnete und Geschäftsführerin der Grazer Energieagentur, bringe „umfassende Erfahrung in Wirtschaft und Unternehmensführung mit“, teilte die Landesholding am Freitag in einer Presseaussendung mit. Johann Sereinig und Hans-Peter Weiss schieden aus persönlichen Gründen aus dem Gremium aus, hieß es weiters.

Sereinig verließ den Aufsichtsrat im Juli, Weiss im August dieses Jahres. Hana Dellemann schied Ende September aus dem Aufsichtsrat aus, als sie den Vorsitz der Geschäftsführung der Landesholding Burgenland übernahm.

Die Landesholding Burgenland ist die strategische Beteiligungs- und Steuerungsgesellschaft des Landes Burgenland, Sie umfasst 80 vollkonsolidierte Tochterunternehmen mit 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von knapp 4 Milliarden Euro. Zur Gruppe gehören Beteiligungen im Bereich Energie und Gesundheit ebenso wie in Pflege, Bildung und Verkehr bis zu Tourismus und Sport. Auch der Tierfutterhertseller Austria Pet Food ist eine Beteiligung der Holding.

In der gestrigen Budgetpräsentation für 2027 im burgenländischen Landtag hatte Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil betont, in der Landesholding seien vor allem der Immobilienbereich und die Wirtschaftsförderungsagentur aufgefordert, „sich besser, effektiver und vor allem schlanker zu organisieren".