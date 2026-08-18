Wenn Stromversorgern der Strom ausgeht

Es geht um viel Geld. Alleine dem größten Betreiber Verbund fehlen seit Jahresbeginn mehr als fünf Terawattstunden (TWh) Wasserkraft, ein Zehntel des gesamten Stromverbrauchs Österreichs, im Vergleich zu einem sogenannten Regeljahr. Im Vergleich zum ohnehin schon schlechten Wasserjahr 2025 ist der Ertrag noch einmal um rund zehn Prozent gesunken. Auf der anderen Seite – so zeigt die Analyse der E-Control – sinken die Stromtarife für die Kunden bereits seit zwei Jahren langsam, aber stetig von über 20 auf mittlerweile unter 14 Cent je KWh (ein nach verkaufter Menge gewichteter Durchschnittswert aller Anbieter, siehe Grafik).

Stimmen die Hochrechnungen, wird diese Entwicklung weitergehen. Seit Bundeskanzler Christian Stocker im Jänner 2025 den Verbund vorschickte, mussten auch die Mitbewerber sukzessive nachziehen, in unterschiedlichsten Ausprägungen: Im April etwa die EVN (mit einem speziellen Sonnentarif), danach die Kelag (Kelag Strom Bonus, 9,9 Euro) und die Energie AG (feelgood-Tarif um 10 Cent), die Tiwag fror ihre Strompreise ein, detto die Salzburg AG. Das wird sich auf die Durchschnittspreise deutlich auswirken.

Seither ist man in der Branche mittelgut auf Verbund zu sprechen, denn die Nachfrage ist hoch. Kaum am Markt, berichtete Verbund-Chef Michael Strugl schon nach dem ersten Quartal von einer „fünfstelligen“ Zahl an Neukunden, die EVN hat mittlerweile schon 180.000 ihrer Kunden auf den Sonnentarif umgestellt. Leo Lehr, Preisexperte und stellvertretender Leiter der Abteilung Volkswirtschaft bei der E-Control, legt nach: „Ein aktiver Wechsel würde derzeit besonders hohe Einsparungen bringen, ich würde mich nicht auf eine automatisierte Umstellung durch die Energieversorger verlassen“.