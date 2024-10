E-Wirtschaft: Smarte Meter, dumme Netze

Bis Ende 2024 müssen die Stromnetzbetreiber in jedem Haushalt ein intelligenter Stromzähler installiert haben. Das geht sich aus, schätzt die Regulierungsbehörde E-Control in ihrem demnächst erscheinenden Bericht zum Rollout. Gleichzeitig warnt allerdings Vorstand Alfons Haber, dass das System mit den künftigen Datenmengen nicht zurecht kommen wird: „In Summe haben wir zwar ein Problem gelöst aber die Baustelle zu der Datenübertragung verschoben - und die muss zeitnah repariert werden.“

Bei 6,6 Millionen Zählpunkten in Österreich wird die vorgeschrieben Einbaurate von 95 Prozent heuer tatsächlich erreicht, so erste Zahlen der E-Control. Doch nur 85 Prozent sind online innerhalb zwölf Stunden erreichbar, nur elf Prozent liefern tatsächlich Viertelstundenwerte und nur acht Prozent übermitteln diese auch an den Stromnetzbetreiber, damit der damit weiterarbeiten kann - und das einen Tag später.