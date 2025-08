BP: riesiger Öl- und Gasfund vor Brasilien

Der britische Ölkonzern BP hat nach eigenen Angaben ein riesiges Öl- und Gasvorkommen vor der Küste Brasiliens gefunden. Die Lagerstätte liege im sogenannten Bumerang-Block, den sich das Unternehmen im Dezember 2022 gesichert hatte. Als „weiteren Erfolg in einem bislang außergewöhnlichen Jahr für unser Erkundungsteam”, bezeichnet BP-Manager Gordon Birrel den Fund im Santos-Becken, der unter einer dicken Salzschicht liege.

Es könnte sich nach Angaben des Konzerns um die größte Entdeckung seit 25 Jahren handeln. Um die genaueren Umstände des entdeckten Reservoirs zu kommentieren, sei es zu diesem Zeitpunkt früh, gibt ein Pressesprecher des Ölkonzerns BP auf trend-Anfrage bekannt. „Wir befinden uns in der Anfangsphase nach der Entdeckung. Weitere Laboranalysen sind nötig, um das entdeckte Vorkommen, sein Potenzial und seine geologische Struktur und die darin enthaltenen Flüssigkeiten besser zu verstehen.”

Die Lagerstätte im Bumerang-Block ist dem Unternehmen zufolge heuer bereits der zehnte Fund. Im laufenden Jahr habe der Konzern unter anderem Entdeckungen in Trinidad, Ägypten und Libyen gemeldet.

Für die Papiere des Ölkonzerns gab es Im Londoner Handel zeitweise ein verhaltenes Plus von 1,23 Prozent. Der Aktienkurs entsprach dabei aber in etwa dem Niveau des Vormonats. Morgen will das Unternehmen, das bis 2030 eine deutliche Steigerung seiner Förderung plant, seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen.