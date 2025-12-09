Neue Smartmeter, schon veraltet

Die langwierige Umstellung (die rechtlichen Vorarbeiten dazu stammen aus dem Jahr 2011) führte nämlich dazu, dass das Gesamtsystem aus Smartmetern und Datenübertragung mit neuen Anforderungen kaum zurechtkommt – der trend berichtete. Vor allem bei hohen Datenmengen und unsicherer Übertragung von viertelstündlichen Messwerten, wie es im Entwurf zum neuen Günstiger-Strom-Gesetz vorgeschrieben wird, sind die Geräte überfordert. Dabei ist dies eine zentrale Maßnahme im neuen ElWG: Kunden sollten dank zeitnaher Informationen flexibel die Zeiten billiger Börsepreise nutzen, oder ihr Elektroauto nur dann laden, wenn genug Strom im Netz ist. Das sollte u.a. helfen, den teueren Ausbau der Stromnetze hintanzuhalten und die Steigerung der Netzgebühren zu bremsen. „Das Problem der fristgerechten Datenübermittlung könnte sich durch die flächendeckende Einführung der Übermittlung von Viertelstundenenergiewerten weiter intensivieren“, warnt die E-Control, kündigt aber auch für die Smartmeter 2.0 lange Übergangsfristen an. Was die schöne neue Stromwelt wohl weiter deutlich nach hinten verschiebt.