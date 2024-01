Verbund-Chef Strugl: "Nur politische Strategien zu haben, reicht nicht"

Michael Strugl :

Das heißt, wir sind bereit, massiv in den Ausbau der Erneuerbaren und in Versorgungssicherheit zu investieren. In Kraftwerke, in Erzeugungsanlagen, in Netze, in Speicher. Wir sind bis jetzt davon ausgegangen, bis 2030 ungefähr 3,5 bis vier Milliarden Euro in unsere Übertragungsnetze zu investieren. Mittlerweile wissen wir, dass wir bis spätestens 2033 über neun Milliarden investieren werden, mehr als das Doppelte.