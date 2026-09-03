Volenergy: Der heimliche Tankstellenriese

Unterschätze niemals „Ruedi Rüssel“. Für die Einführung seiner Diskontmarke wurde der Schweizer Tankstellenbetreiber Volenergy im Jahr 1999 noch belächelt. Fast eine Generation später war das Unternehmen mit dem markanten Elefantenmaskottchen Marktführer – und ist drauf und dran, das Imperium ins Nachbarland auszuweiten: Stimmt die Wettbewerbsbehörde der angekündigten Übernahme der lokalen BP-Tankstellenkette zu, sind die Schweizer zweitgrößter Markenanbieter in Österreich (ohne Diskonter), hinter Enilive und vor der OMV.

Der Move ist bemerkenswert, denn boomende Märkte schauen anders aus: „Die Lage in Österreich ist einigermaßen komplex und die hohen Spritpreise sind nicht gut für das Geschäft“, gesteht auch Ramon Werner. Er ist der Sprecher der Geschäftsführung und Mitbesitzer des Familienunternehmens, das die in der Öffentlichkeit kaum bekannten Hauptinhaber Daniel und Claudia Sieber seit den 1980er-Jahren aus einer Lagerhaus-Brennstoffabteilung aufgebaut haben: „Doch Österreich ist ein Alpenmarkt wie bei uns, und da kennen wir uns aus.“

Das Know-how wird Volenergy auch brauchen. Man nutzte zwar die Gunst der Stunde, weil der britische Ölriese BP sein Portfolio bereinigen und Beteiligungen außerhalb des Kerngeschäfts verkaufen wollte, wie etwa die Biogasproduktion – oder eben das Retailgeschäft in kleineren Märkten, wo die regionale Verbindung fehlt. Doch sonst ist die Lage eher unübersichtlich. ­

Seit 2019 ist der Treibstoffabsatz in Österreich von fast elf auf 8,8 Millionen Tonnen pro Jahr zurückgegangen. Die hohen Preise vergraulen die Kunden, auch die Elektromobilität macht sich bemerkbar. Um ein lukratives Geschäftsmodell rund ums Laden aufzubauen, braucht es freilich Jahrzehnte, in denen teure Parallelstrukturen unterhalten werden müssen.

Kein Wunder also, dass Werner den Ball gerade bei E-Mobility flach halten will. Volenergy habe die Kernkompetenz eher bei flüssigen Kraftstoffen, sagt er und plädiert in der Klimadiskussion lieber dafür, die Alternativen zu der fossilen Variante zu fördern. Es geht um Biosprit, E-Fuels, HVO (wasserstoffbehandelte Pflanzenöle). Der EU-weit geplanten Erhöhung der Beimischung von CO 2 -neutralen Treibstoffen von derzeit sieben Prozent bei Diesel und zehn Prozent bei Super kann er daher einiges abgewinnen: „Nicht überall macht der Ausbau einer Ladeinfrastruktur Sinn. Man lädt lieber zu Hause oder am Arbeitsplatz, anderswo fehlt noch die Stromversorgung. Unsere Kernkompetenz sind flüssige Treibstoffe, und da könnte man durchaus mehr machen.“