Politik Backstage Podcast (XIII): Rüsten für „Rearm Europe“

Dank KI-generierte Stimme erzählt Ihnen trend-Kolumnist Josef Votzi jede Woche im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche analysiert Josef Votz, wie Regierung und Wirtschaft hinter den Kulissen an einer Lockerung der Hürden für österreichische Waffenexporte und an neuen Regeln für Gegengeschäfte arbeiten. Auslöser: die Aussicht, am zwei Billionen Euro schweren Aufrüstungsprogramm der EU mitzunaschen.