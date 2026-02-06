Politik Backstage Podcast: Die wahre Nagelprobe für den Kanzler

Nach seinem Solo in Sachen Wehrdienst-Volksbefragung will der Kanzler nun auch bei Gesundheits- und Bildungsreform Druck machen.©APA-Images/APA/Helmut Fohringer
In der neuen Folge des Podcasts erzählt Ihnen Josef Votzi, warum die Bühne zwar der Heeresreform gehört, Christian Stocker hinter den Kulissen nun aber zeitgleich eine Neuordnung der Kompetenzen bei Bildung und Gesundheit vorantreiben will.
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Während das Land über eine Heeresreform diskutiert, sollen im Hintergrund ohne großes Scheinwerferlicht die versprochenen Reformpläne in Sachen Gesundheit, Bildung & Co. endlich ernsthaft angegangen werden. Was Kanzler & Co. aus den gescheiterten Anläufen der Vergangenheit lernen können.