Nur mehr jedes vierte neue Auto ist rein fossil

Während Benziner und Diesel im Oktober deutlich verloren, legten E-Autos um mehr als 63 Prozent zu. Bereits drei von vier neuen Pkw verfügen über einen Elektro- oder Hybridantrieb.
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Im Oktober 2026 wurden in Österreich insgesamt 24.174 Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber dem Jahresvergleich. Besonders deutlich verloren Fahrzeuge mit rein fossilem Antrieb: Die Zahl der neu zugelassenen Benziner sank um 37,7 Prozent auf 4.044 Fahrzeuge. Auch Diesel-Pkw verzeichneten mit 1.996 Neuzulassungen ein kräftiges Minus von 29,8 Prozent. Laut Statistik Austria wird mittlerweile nur noch rund jeder vierte neue Pkw ausschließlich mit Benzin oder Diesel betrieben.
Bei den Hybridfahrzeugen zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Während die Neuzulassungen von Diesel-Hybriden um 41,6 Prozent auf 805 Fahrzeuge einbrachen, konnten Benzin-Hybride leicht zulegen. Mit 8.995 Neuzulassungen verzeichneten sie ein Plus von 2,9 Prozent.
Ungebrochen ist hingegen der Boom bei rein elektrisch betriebenen Pkw. Im Oktober wurden 8.434 E-Autos neu zugelassen – ein kräftiger Anstieg von 63,3 Prozent gegenüber Oktober 2025. Damit erreichten Elektroautos einen Anteil von 34,9 Prozent an sämtlichen Pkw-Neuzulassungen. Gemeinsam mit den Hybridfahrzeugen entfielen bereits 75,4 Prozent aller Neuzulassungen auf elektrifizierte Antriebe. Der Trend weg von ausschließlich fossil betriebenen Fahrzeugen setzt sich damit weiter fort.
Flaute bei Wohnmobilen
Insgesamt wurden von Jänner bis Oktober 2026 360.633 Kfz neu zugelassen, ein Plus gegenüber den ersten zehn Monaten 2025 von 10,7 Prozent. Bei den Pkw waren es 265.282 Autos, ebenfalls ein Zuwachs von 10,7 Prozent. Der große Verlierer heuer war der Diesel-Hybrid mit einem Rückgang um 20,9 Prozent, der große Sieger das reine E-Auto mit einem Plus von 39,5 Prozent. Mittlerweile machen sie einen Marktanteil von 27 Prozent aus. Deutlich zugelegt haben heuer die Motorfahrräder der Klasse L1e (50 ccm, 45 km/h) mit plus 15,9 Prozent.