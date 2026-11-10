Nur mehr jedes vierte neue Auto ist rein fossil

Im Oktober 2026 wurden in Österreich insgesamt 24.174 Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber dem Jahresvergleich. Besonders deutlich verloren Fahrzeuge mit rein fossilem Antrieb: Die Zahl der neu zugelassenen Benziner sank um 37,7 Prozent auf 4.044 Fahrzeuge. Auch Diesel-Pkw verzeichneten mit 1.996 Neuzulassungen ein kräftiges Minus von 29,8 Prozent. Laut Statistik Austria wird mittlerweile nur noch rund jeder vierte neue Pkw ausschließlich mit Benzin oder Diesel betrieben.

Bei den Hybridfahrzeugen zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Während die Neuzulassungen von Diesel-Hybriden um 41,6 Prozent auf 805 Fahrzeuge einbrachen, konnten Benzin-Hybride leicht zulegen. Mit 8.995 Neuzulassungen verzeichneten sie ein Plus von 2,9 Prozent.

Ungebrochen ist hingegen der Boom bei rein elektrisch betriebenen Pkw. Im Oktober wurden 8.434 E-Autos neu zugelassen – ein kräftiger Anstieg von 63,3 Prozent gegenüber Oktober 2025. Damit erreichten Elektroautos einen Anteil von 34,9 Prozent an sämtlichen Pkw-Neuzulassungen. Gemeinsam mit den Hybridfahrzeugen entfielen bereits 75,4 Prozent aller Neuzulassungen auf elektrifizierte Antriebe. Der Trend weg von ausschließlich fossil betriebenen Fahrzeugen setzt sich damit weiter fort.