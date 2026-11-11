Angelo vs. Jäger: Rennen um ÖBB-Chefposten

Das Rennen um den Chefsessel bei den ÖBB droht hinter den Kulissen langsam in ein unschönes Gerangel auszuarten. Für die Nachfolge von Andreas Matthä, der sich am 30. Juni 2027 in den Ruhestand verabschiedet, schien seit geraumer Zeit die 57-jährige Silvia Angelo, seit fast zehn Jahren im Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG, mehr oder weniger gesetzt zu sein. Doch mit der nicht erwarteten Bewerbung von Flughafen-Vorstand Julian Jäger, 55, hat sich das Bild geändert. Und das sorgt unter den Unterstützern von Angelo für Missstimmung.

Insgesamt gingen rund 200 Bewerbungen für die Position des Bahn-CEOs ein. Darunter auch die einer offenbar selbstbewussten Reinigungsfrau. Auf der Long List befinden sich 30 Personen, die nun vom Headhunter gescreent werden. Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds, soll ebenso dabei sein wie Philipp Nagl, der CEO der Deutsche Bahn InfraGO, und angeblich Gerald Klug, ein ehemaliger SPÖ-Verteidigungsminister. In den ÖBB kursiert auch das Gerücht, dass Gerald Klug, ehemaliger SP-Verteidigungsminister, den Posten gerne für sich hätte. Nach Lage der Dinge wird das Match aber wohl zwischen Angelo und Jäger entschieden – und zwar in der Aufsichtsratssitzung am 9. Dezember.

Die WU-Absolventin Silvia Angelo arbeitete fürs Sozialministerium, die Arbeiterkammer und in Brüssel für den ÖGB. Der Jurist Julian Jäger ist seit 25 Jahren in der Flughafen Wien Gruppe tätig, u.a. war er Chef des mehrheitlich in deren Besitz stehenden Airports in Malta. Zwar sind beide in der SPÖ verankert. Trotzdem schlagen jetzt die Wogen hoch.