Angelo vs. Jäger: Rennen um ÖBB-Chefposten

In der SPÖ sind sowohl Silvia Angelo als auch Julian Jäger bestens vernetzt. Im Rennen um den ÖBB-CEO galt Angelo als gesetzt. Nun scheint sich das Blatt in Richtung Jäger zu wenden.©OTS, Sebastian Philipp, Flughafen Wien
Im Umfeld der ÖBB-Managerin Silvia Angelo, das sie an der Spitze des Konzerns sehen will, werden Infrastrukturminister Peter Hanke Eigeninteressen bei der Bestellung vorgeworfen. In der SPÖ werden Absprachen zugunsten des favorisierten Flughafen-Vorstands aber strikt zurückgewiesen.
Das Rennen um den Chefsessel bei den ÖBB droht hinter den Kulissen langsam in ein unschönes Gerangel auszuarten. Für die Nachfolge von Andreas Matthä, der sich am 30. Juni 2027 in den Ruhestand verabschiedet, schien seit geraumer Zeit die 57-jährige Silvia Angelo, seit fast zehn Jahren im Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG, mehr oder weniger gesetzt zu sein. Doch mit der nicht erwarteten Bewerbung von Flughafen-Vorstand Julian Jäger, 55, hat sich das Bild geändert. Und das sorgt unter den Unterstützern von Angelo für Missstimmung.
Insgesamt gingen rund 200 Bewerbungen für die Position des Bahn-CEOs ein. Darunter auch die einer offenbar selbstbewussten Reinigungsfrau. Auf der Long List befinden sich 30 Personen, die nun vom Headhunter gescreent werden. Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds, soll ebenso dabei sein wie Philipp Nagl, der CEO der Deutsche Bahn InfraGO, und angeblich Gerald Klug, ein ehemaliger SPÖ-Verteidigungsminister. In den ÖBB kursiert auch das Gerücht, dass Gerald Klug, ehemaliger SP-Verteidigungsminister, den Posten gerne für sich hätte. Nach Lage der Dinge wird das Match aber wohl zwischen Angelo und Jäger entschieden – und zwar in der Aufsichtsratssitzung am 9. Dezember.
Die WU-Absolventin Silvia Angelo arbeitete fürs Sozialministerium, die Arbeiterkammer und in Brüssel für den ÖGB. Der Jurist Julian Jäger ist seit 25 Jahren in der Flughafen Wien Gruppe tätig, u.a. war er Chef des mehrheitlich in deren Besitz stehenden Airports in Malta. Zwar sind beide in der SPÖ verankert. Trotzdem schlagen jetzt die Wogen hoch.
Welche Planspiele gespielt werden
Für das Umfeld von Angelo stellt sich die Situation so dar: SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke verfolge eigene Pläne. Demnach hat er Jäger zu einer Bewerbung ermuntert, obwohl dieser das gar nicht vor hatte. Denn Hanke, von dem bekannt ist, dass er nicht unbedingt ein Ministeramt anstrebte, schiele selbst auf eine Position im Flughafen-Vorstand, wo CEO Günther Ofner im Sommer 2027 ausscheidet.
Aus dem Büro von Hanke wird das klar in Abrede gestellt. Und: „Über die Bestellung von ÖBB-Vorständen entscheidet der Aufsichtsrat.“ Und es erscheint auch als sehr unwahrscheinlich, dass der Minister am Flughafen landen könnte.
Die ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Ederer steht im „Angelo-Lager“ ebenfalls in der Kritik: Sie habe immer getrommelt, dass Frauen Führungsverantwortung übernehmen müssen und die ÖBB-Spitzenmanagerin auch unterstützt, beuge sich nun aber der Parteiräson. „Das ist wieder das alte Freimaurer-Spiel, wo man sich gegenseitig zu guten Jobs verhilft“, unkt eine intime ÖBB-Kennerin in Anspielung auf die Mitgliedschaft Peter Hankes in der Wiener Loge, die er nie in Abrede stellte.
Auch Julian Jäger, der seit langem einen engen persönliche Kontakt zu Ederer pflegt, soll dort vor einigen Jahren angedockt haben. Er vermittelt allerdings nicht den Eindruck, dass er sich weniger aus persönlichem Antrieb um einen Wechsel in die ÖBB bemüht, sondern – da auch eine Bahn-Reform ansteht – noch einmal was bewegen will. Richtig ist, dass er erst, nachdem er angesprochen worden war, auf den Gedanken kam, sich für den Job bei den ÖBB zu bemühen wo er um 50 Prozent weniger verdienen wird als die jährlich 1,1 Millionen Euro, der er momentan kassiert.
Angelos konsequentes Vorgehen
Eigenartig ist, dass Silvia Angelo, die in der mächtigen Eisenbahnergewerkschaft nicht nur Freunde hat, parteiintern nun ein Vorwurf gemacht wird, weil sie sich nicht mehr um ihren ebenfalls ausgeschriebenen Vorstandsjob in der ÖBB-Infrastruktur bewarb. Sie hatte aber längst offen gesagt, dass sie CEO der Holding werden will, und hätte so parallel zwei Mal das gleiche, aufwendige Verfahren durchlaufen müssen – und sich erst recht in einen Interessenskonflikt begeben. Angeblich fragte sie sogar bei Ederer, Matthä und im Ministerium nach, wie sie damit umgehen solle, bekam aber keine Antworten. Dass Angelos Vorgangsweise nun als Argument gegen sie verwendet wird, spricht mit Blick auf die politische Logik dafür, dass sie eher ins Abseits geraten ist. Topfavorit für die ÖBB-Spitze ist jedenfalls Airport-Manager Jäger.
Wenn das so kommt, würde Angelo den Konzern ganz verlassen. Ihr Infrastruktur-Vorstandskollege Johann Pluy, mit dem sie die Bahn gerne im Tandem führen würde, hätte auch in diesem Fall gute Chancen auf eine Übersiedelung in die Holding, weil dort die erste Ebene auf drei Personen aufgestockt wird. Und mit Finanzchefin Manuela Waldner, deren Vertrag noch eineinhalb Jahre läuft, könnte man Kritik in Richtung Frauenbenachteiligung entkräften.