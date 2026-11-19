trend: Wozu braucht es in Österreich einen weiteren Beirat, der der Politik Expertise liefert?

Tobias Thomas: Das Besondere an diesem Beirat ist die Kombination von Wissenschaft und unternehmerischer Praxis. So eine Kombination gibt es eher selten. Es ist dadurch garantiert, dass unsere wissenschaftlichen Erörterungen auch dem Praxischeck standhalten.

Justus Haucap: Ich sehe den Beirat wie ein Schnellboot. Der Minister kann rasch Expertise abrufen, ohne Experten neu zusammensuchen zu müssen. Wissenschaftliche Evidenz kann auch die manchmal selektive Wahrnehmung von Unternehmen korrigieren. Und als Wissenschaftler im sogenannten Elfenbeinturm ist wiederum der Realitätscheck manchmal nicht ganz so leicht.

trend: Der erste Bericht analysiert Stärken und Schwächen des Standorts. Diese sind bekannt. Welche neuen Erkenntnisse können Sie liefern?

Thomas: Wir wollen zeigen, was eigentlich die Grundlagen unseres Wohlstands sind. Wer mehr Wohlstand möchte, muss mehr investieren, mehr arbeiten oder die Produktionsfaktoren produktiver nutzen. Die Wirtschaftsleistung hat sich in Österreich in den vergangenen Jahren nicht besonders dynamisch entwickelt. Der erste Bericht wird keine allzu großen Überraschungen enthalten. Er dient vor allem als Grundlage für die weitere Arbeit. Eines ist aber jedenfalls klar: Die Zahl der Erwerbspersonen sinkt aufgrund der demografischen Entwicklung. Laut Prognosen wird sie bis 2040 gegenüber 2025 um 260.000, bis 2060 um knapp 350.000 zurückgehen. Damit fällt ein wesentlicher Wachstumstreiber weg.

trend: Was ist aus Ihrer Sicht Österreichs größtes wirtschaftliches Problem?

Haucap: Mittelfristig ist der demografische Wandel sicher die größte Herausforderung. Es gibt aber auch Chancen: Bei KI hängt Europa hinterher. Bei industrieller KI sind die Marktanteile jedoch noch nicht verteilt. Hier haben Österreich und Deutschland gute Perspektiven, wenn sie die Chancen ergreifen.

trend: Was geschieht mit den Empfehlungen des Beirats?

Thomas: Als wissenschaftlicher Politikberater braucht es auch Demut. Wir können Empfehlungen geben, die Entscheidungen werden aber von der Politik getroffen. Mir ist besonders wichtig, dass wir auch die Öffentlichkeit informieren. Alle Ergebnisse werden veröffentlicht, und zwar möglichst in verständlicher Sprache. Letztlich entscheiden die Bürgerinnen und Bürger an den Wahlurnen über wirtschaftspolitische Konzepte. Diese Entscheidungen sollten auf einer informierten Grundlage und nicht auf bloßen Bauchgefühlen getroffen werden.

Haucap: Es geht nicht darum, durch die Hintertür eine Technokratie einzuführen. Wir leben in einer Demokratie. Bindende Empfehlungen wären demokratietheoretisch ein großes Problem.

trend: Was stimmt Sie zuversichtlich, dass dem Standort eine Trendwende gelingen kann?

Thomas: Die positive Nachricht ist, dass wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen gestaltbar sind. In Österreich gibt es viele innovative Unternehmen und einen starken industriellen Kern. Die Grundvoraussetzungen für den Aufschwung sind gegeben. Wenn man die Zukunftsfragen evidenzbasiert angeht, spricht nichts dagegen, dass Österreich wieder auf einen grünen Zweig kommt und seinen Wohlstand mehrt.