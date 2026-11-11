Einigung auf EU-Budget für 2027

Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten verständigten sich in Brüssel darauf, dass 2027 im Budget insgesamt rund 199,7 Milliarden Euro verplant werden können, wie die EU-Länder nach Verhandlungen in Brüssel bis zum frühen Mittwochmorgen mitteilten. Mit der Einigung werde sichergestellt, dass die vereinbarten politischen Maßnahmen und Programme in Krisenzeiten umgesetzt werden könnten.

Konkret war von der sicheren Handlungsfähigkeit der EU etwa hinsichtlich der Ukraine oder dem Nahen Osten Rede. Zudem sei es mit diesem Etat möglich, auf unvorhergesehene Entwicklungen zu reagieren. Das laufende EU-Budget 2026 umfasst rund 190 Milliarden Euro. Die Einigung auf das Budget 2027 muss noch offiziell von den EU-Mitgliedstaaten und dem Europaparlament bestätigt werden, das gilt aber als Formalie.