Politik Backstage Podcast: Letzte Bewährungsfrist für Babler

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

In der SPÖ wächst der Druck auf Andreas Babler. Parteigranden und Länderchefs fordern einen „mittigeren Kurs“ – und wollen die großen Linien der Regierungsarbeit künftig einmal im Monat gemeinsam mit dem Parteichef abstimmen. Für Babler wird das neue Gremium zur nächsten Bewährungsprobe: Eine automatische Mehrheit hat er dort nicht.