Politik Backstage Podcast: Hitzekoller am Ballhausplatz

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:



Desaster-Performance bei Wehrdienst und Dürrehilfe, einbrechende Umfragen, nervöse Landeschefs – die Dreierkoalition startet nach einem auch politisch katastrophalen Sommer in den Herbst. Warum sich die guten Vorsätze für mehr demonstrative Gemeinsamkeit mit dem steigenden Druck für ein schärferes Profil in allen drei Parteien schlagen, erzähle ich in dieser Podcastfolge.