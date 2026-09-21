Wiener Börse startet am Montag mit Gewinnen

Für Entspannung sorgen positive Signale am Ölmarkt und stabile Vorgaben aus Asien. Auch wenn die Ölpreise auf hohem Niveau nachgegeben haben, zeigte sich der Iran kämpferisch. Teheran wolle die Straße von Hormuz erst wieder öffnen, wenn seine Bedingungen erfüllt und die Zusagen der USA umgesetzt wurden, erklärte Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf am Sonntag. Gleichzeitig sagte er, der Iran müsse sowohl kämpfen als auch verhandeln. Teheran werde militärische Gewalt einsetzen, um seine Feinde zurückzudrängen.

In Asien legten insbesondere wieder die Technologieaktien zu. Positiv wirkten sich dabei auch die Gespräche zwischen Vertretern von China und den Vereinigten Staaten vor dem in dieser Woche geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping aus. Dabei ging es unter anderem um den Handelskonflikt und Sicherheitsrisiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI).

Konjunktur- und unternehmensseitig ist am Montag nichts zu erwarten. Interessant werde es erst am Mittwoch mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone, hieß es von Helaba. Mit einer deutlichen Stimmungserholung sei wohl nicht zu rechnen, solange es keine Einigung im Nahost-Konflikt gibt und die Öl- und Gaspreise nicht deutlicher zurückkommen.

ATX-Neuling Mayr-Melnhof Karton notierte mit einem Plus von 1,68 Prozent. An der ATX-Spitze standen erneut die Werte von AT&S, die vom positiven Trend bei den Technologieaktien profitierten und um 2,73 Prozent stiegen.

Gut gesucht waren auch die Bankenwerte. So legten Erste Group um 2,27 Prozent, RBI um 2,19 Prozent und BAWAG um 1,87 Prozent zu.

Die fallenden Ölpreise setzten hingegen die OMV-Aktien unter Druck. Sie verloren 1,04 Prozent.

Agrana fielen im prime market um 1,76 Prozent. Die Zuckerrübenmenge könnte heuer aufgrund der Rekordtrockenheit gegenüber dem Vorjahr laut Landwirtschaftskammer-Prognose um bis zu 52 Prozent einbrechen. Die gesamte heimische Rübenernte wird in der Agrana-Zuckerfabrik in Tulln an der Donau verarbeitet. Im Frühjahr 2025 war die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld zugesperrt worden, die mit den Bauern vertraglich vereinbarte Anbaufläche hatte sich deswegen halbiert. Finale Ernteschätzungen gebe es zum Start der Zuckerrüben-Verarbeitung (Kampagne) Anfang Oktober, hieß es vom "Wiener Zucker"-Mutterkonzern Agrana zur APA.