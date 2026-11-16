Dem Handel fehlte es den ganzen Tag über an deutlichen Impulsgebern. Gestützt wurden die Aktienmärkte von fallenden Ölpreisen. Im Gegensatz dazu standen die Techwerte global unter Druck. "Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen-und Analyseportals Index Radar. Analysten würden vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen warnen. "Für Nvidia und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken."

Außerdem arbeiten einem Medienbericht zufolge Verbündete an Plänen für eine Rückkehr Huangs an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen.

Am heimischen Aktienmarkt herrschte auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage. Der Halbleiterhersteller AT&S konnte sich dem globalen Trend bei den Techwerten nicht entziehen und verlor am unteren ATX-Ende 5,02 Prozent.

Die Analysten der Erste Group erhöhten das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 124,00 auf 129,40 Euro. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte die Empfehlung "Buy". Die starke Entwicklung im dritten Quartal und der angehobene Rentabilitätsausblick stützen laut Erste Group höhere Gewinnschätzungen und eine Anhebung des Kursziels. Zudem bestehe weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial. Die Aktien der Strabag gaben dennoch um 0,56 Prozent auf 106,00 Euro nach.

Die Österreichische Post legte an der ATX-Spitze um 2,02 Prozent zu. Im prime market stachen die Aktien von Frequentis mit einem deutlichen Plus von 9 Prozent hervor. Am Freitag hatte das Technologieunternehmen noch 2,76 Prozent verloren, am Donnerstag sogar 3,98 Prozent.

Mayr-Melnhof notierten zum Handelsschluss mit einem Minus von 3,39 Prozent. voestalpine verbilligten sich um 2,84 Prozent. Im prime market verloren Semperit 6,76 Prozent. Kapsch TrafficCom sanken um 4,70 Prozent.