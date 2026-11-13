Europas Börsen schließen ohne klare Richtung

"Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordlaune und Verlustaversion", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers CapTrader. Neben den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln werde in der kommenden Woche der erwartete Börsengang des KI-Konzerns Anthropic die Risikobereitschaft am Markt testen.

Die am Freitag veröffentlichten US-Erzeugerpreisdaten wirkten sich kaum auf den Märkten aus. Die Daten zeigten zwar einen beschleunigten Preisanstieg von im Jahresvergleich 6,5 Prozent, fielen aber etwas glimpflicher aus als von Ökonomen erwartet.

Die Erzeugerpreise gelten als wichtige Einflussgröße auf die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Da die Teuerung weiter deutlich über der Fed-Zielmarke liegt, gilt an den Finanzmärkten als sicher, dass sie im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird. Auch die EZB dürfte auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen.

Bei insgesamt überschaubaren Bewegungen zählten Europas Versorger zu den größten Gewinnern. Der italienische Energiekonzern Enel hatte in den ersten neun Monaten des Jahres überraschend viel verdient. Bei den Alternativen Energien müsse das Tempo aber zunehmen, bemängelten die Analysten von Bernstein. Die Aktie schloss moderat im Plus. Gesucht waren auch deutsche Stromversorger wie E.On (plus 1,7 Prozent).

Zu den weiteren Gewinnern gehörten die Versicherer. Hier waren Aktien der britischen Aviva gefragt, die um 3,4 Prozent anzogen. Die Analysten der Bank RBC sprachen von guten Zahlen zum dritten Quartal. Alle Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden.

Nicht ganz so viel Zustimmung fand das Zahlenwerk der italienischen Generali. In den ersten neun Monaten summierten sich die Großschäden durch Naturkatastrophen bei dem Versicherer auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden Euro. Die Aktie verlor gut ein Prozent.

Auf noch weniger Gegenliebe stießen die Zahlen von Richemont. Zwar habe der Luxusgüterhersteller angesichts eines nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, hieß es von RBC. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben. Richemont-Aktien verloren fast vier Prozent.

Schwach zeigten sich zum Wochenschluss Technologiewerte. Aktien der Branche standen im Sog heftiger Gewinnmitnahmen bei US-Halbleiteraktien. So zählten Aktien der Chipkonzerne Infineon und ASML mit Verlusten von 4,3 bzw. 2,8 Prozent zu den größten Verlierern im Euro-Stoxx-50.

Noch stärker fielen im schwächelnden Technologiesektor AMS-Osram mit gut neun Prozent. Die Ergebnisse des Sensorspezialisten hätten zwar den Erwartungen entsprochen, so die Analysten der Bank Vontobel. Die Prognosen für den zukünftigen Geschäftsverlauf lägen allerdings unter den Erwartungen.