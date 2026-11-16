Die Tatsache, dass etwas mildere Inflationssignale dem US-Aktienmarkt nicht geholfen hätten, wiege schwerer als jede positive KI-Nachricht, konstatierte Marktexperte Stephen Innes. Er sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater". Dazu passe die Nvidia-Krise.

Chinas Börsen drifteten inzwischen etwas auseinander. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten sank um 0,91 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,49 Prozent.

Der australische S&P ASX 200 büßte 0,41 Prozent auf 9.044,70 Punkte ein.