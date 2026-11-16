An deutlichen Impulsen fehlt es aktuell. Im Blick bleibt der Ölpreis, der sich unter der 100 US-Dollar-Marke festgesetzt hat. Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg erlitten zuletzt wieder einen Dämpfer. Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgte die Spionage-Affäre um den langjährigen Nvidia-Chef Jensen Huang und dessen Rücktritt in der Vorwoche für fallende Kurse in diesem Bereich. Dies zog sich nach negativen Vorgaben aus den USA am Freitag zum Wochenauftakt auch in Asien fort. Für Donnerstag wird der Börsengang des KI-Konzerns Anthropic erwartet.

In dieser Woche richtet sich der Fokus laut Helaba-Experten auf die anstehenden Stimmungsindikatoren. Den Auftakt mache am Montag der Empire-State-Index. Es handle sich um die erste Industrieumfrage des laufenden Monats in den USA, so Helaba.

Unterdessen haben die Analysten der Erste Group das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 124,00 auf 129,40 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte die Empfehlung "Buy". Die starke Entwicklung im dritten Quartal und der angehobene Rentabilitätsausblick stützen laut Erste Group höhere Gewinnschätzungen und eine Anhebung des Kursziels. Zudem bestehe weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial. Die Aktien der Strabag legten am Vormittag um 1,50 Prozent auf 108,20 Euro zu.

Im Sog der Strabag gingen die Werte von Porr um 1,52 Prozent und von Palfinger um 0,73 Prozent gestärkt in den Handel.

Im prime market stachen die Aktien von Frequentis mit einem deutlichen Plus von 8,69 Prozent hervor. Am Freitag hatte das Technologieunternehmen noch 2,76 Prozent verloren, am Donnerstag sogar 3,98 Prozent.

AT&S folgten dem internationalen Trend bei Tech-Werten und verloren 1,94 Prozent. Für Mayr-Melnhof ging es wegen Gewinnmitnahmen um 1,83 Prozent nach unten. Die Werte des Kartonherstellers hatten in der Vorwoche nach Bekanntgabe des Verkaufs der Mehrheit am Packaging-Geschäfts deutlich zugelegt.