Europas Leitbörsen am Vormittag wenig bewegt

Der Euro-Stoxx-50 kam auf ein Plus von 0,05 Prozent auf 5.752,5 Punkte. Stärker ausgeschlagen hat der britische FTSE 100, der 0,16 Prozent auf 8.873 Zähler einbüßte. Für den Pariser CAC 40 ging es hingegen um 0,18 Prozent aufwärts, er notierte zuletzt bei 8.118 Einheiten.

Wegen der dünnen Volumina am Feiertag können bereits kleinere Order die Kurse rasch in die eine oder andere Richtung bewegen. Von Unternehmens- oder Datenseite kamen keine maßgeblichen Impulse.

In London konnten Metlen aufgrund des weiter steigenden Goldpreises 2,2 Prozent zulegen. Dieser war am Mittwoch erstmals über die Marke von 4.500 Dollar (3.818,09 Euro) je Feinunze gestiegen.