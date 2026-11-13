Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte Nasdaq-100 fiel um 1,22 Prozent auf 27.943,74 Punkte. Für die Börsenwoche stand dennoch ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche. Der breiter gefasste Nasdaq Composite verlor 0,91 Prozent auf 25 136,273 Zähler.

Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones zeigte sich mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 52.347,55 Zähler stabil. Auf Wochensicht bringt es der Dow auf plus gut zwei Prozent. Mit Walmart, Procter & Gamble und Nike legten weitere konsumnahe Aktien zu.

Der S&P-500 verlor 0,40 Prozent auf 7.561,67 Punkte. Auch in diesem marktbreiten Index sind die großen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow Jones Industrial.

Die Kurse der Großen aus der Chip-Branche wie AMD, Applied Materials, Micron und Broadcom büßten zwischen 2,5 und 8,8 Prozent ein. Die Papiere des weiterhin im Rampenlicht stehenden KI-Trendsetters Nvidia fielen um 2 Prozent. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index büßte 3,4 Prozent ein.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass nach den jüngsten Turbulenzen rund um Nvidia die Untersuchungen im US-Kongress intensiviert werden dürften. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von Nvidia hinaus ausweiten", so Innes. Das knapp vier Billionen US-Dollar schwere Unternehmen präsentiert in der kommenden Woche Geschäftszahlen.

Ähnlich sah es Analyst Janardan Menon von der Bank Jefferies. Mit dem Ärger rund um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang "scheint sich die Haltung der US-Regierung zu China zu verhärten". Gesetzesvorhaben gegen einen Zugriff Pekings auf fortschrittliche KI-Technologie könnten vorangetrieben werden.

Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft: Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Abend teilte das Unternehmen mit, die Probleme im Griff zu haben. Der Aktienkurs drehte daraufhin ins Plus.

Geschäftszahlen hatte es am Vorabend nach Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, der Kurs fiel um gut sechs Prozent und war größter Verlierer im Dow. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung.

Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials, die Aktien verloren 2,7 Prozent. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol. Die Aktien konnten sich gleichwohl dem allgemeinen Ausverkauf im Chip-Segment nicht entziehen.