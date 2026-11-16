Dem Handel fehlt es an Impulsgeber. Gestützt werden die Aktienmärkte von fallenden Ölpreisen. Im Blick bleibt vor allem das Thema Künstliche Intelligenz (KI). "Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen-und Analyseportals Index Radar. Analysten würden vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen warnen. "Für Nvidia und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken."

An den asiatischen Börsen gerieten Tech-Aktien zum Wochenstart unter Druck. Das bekommen in Wien auch die Werte von AT&S zu spüren. Die Papiere des Halbleiterherstellers gaben um 4,21 Prozent nach.

Am heimischen Aktienmarkt herrschte auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage. Die Analysten der Erste Group erhöhten das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 124,00 auf 129,40 Euro. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte die Empfehlung "Buy". Die starke Entwicklung im dritten Quartal und der angehobene Rentabilitätsausblick stützen laut Erste Group höhere Gewinnschätzungen und eine Anhebung des Kursziels. Zudem bestehe weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial. Die Aktien der Strabag legten um 0,38 Prozent auf 107,00 Euro zu.

Zudem gewannen bei den Bauwerten die Porr 1,21 Prozent und Palfinger 0,18 Prozent. Bei Wienerberger ging es hingegen um 1,52 Prozent nach unten.

Die Österreichische Post legte um 3,27 Prozent zu. Im prime market stachen die Aktien von Frequentis mit einem deutlichen Plus von 10,27 Prozent hervor. Am Freitag hatte das Technologieunternehmen noch 2,76 Prozent verloren, am Donnerstag sogar 3,98 Prozent.

In den Fokus geriet auch eine Konjunktureinschätzung. Dabei zeigte die heimische Wirtschaft im Oktober leichte Anzeichen einer weiteren Erholung. Nach einem Wachstum von voraussichtlich nur 0,8 Prozent im heurigen Jahr stehe 2027 möglicherweise ein Plus von 1,2 Prozent ins Haus, teilten Ökonomen der UniCredit Bank Austria am Montag mit. Vor allem die Industrie entspanne sich trotz hoher Energiepreise zusehends. Die Inflation sollte sich von 3,6 (2025) auf heuer 3,2 Prozent beruhigen und 2027 dann weiter auf 2,8 Prozent sinken.