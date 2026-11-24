Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, schreiben die Analysten der Helaba. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. Mittlerweile gab der Techsektor aber wieder etwas nach. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology fiel heute wieder um 0,2 Prozent. So verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX 2,3 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Gleichzeitig geht es mit den Ölpreisen weiter hinunter. Dem gegenüber stehen laut Jochen Stanzl, Marktanalyst von der Consorsbank, wieder gewachsene Zinssorgen entgegen. "Mit der kräftigen Erholung an den Börsen verliert die amerikanische Notenbank den letzten Grund, im Dezember zu zögern", so Stanzl.